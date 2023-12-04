Рейс из Новосибирска в Якутск перенаправили в Магадан из-за тумана

Аэропорт Якутска работает в условиях ограниченной видимости

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, следующий из Новосибирска в Якутск, перенаправлен в Магадан из-за погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Якутска.

"Сегодня, 4 декабря, в аэропорту Якутск туман, температура воздуха составляет минус 48 градусов. Метеорологическая видимость - менее 500 м. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, утренние рейсы по центральному расписанию выполняются. <…> При этом задержано прибытие рейса С7 5261 авиакомпании S7 из Новосибирска, рейс перенаправлен в Магадан", - говорится в сообщении.

Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий.

В Якутске плотный туман. В данный момент ученики 1-8-х классов находятся на дистанционном обучении до 8 декабря в связи с заболеваемостью ОРВИ. Старшие классы учатся очно.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), по состоянию на 06:00 (00:00 мск) зарегистрировали температуру минус 50 и ниже в 13 пунктах наблюдений. Самая низкая температура наблюдалась в селах Оймякон и Чурапча - минус 53 градуса.