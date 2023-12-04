На Колыме мужчину приговорили к колонии-поселению за незаконное хранение 12 слитков золота

Также суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей

ТАСС, 4 декабря. Житель Магаданской области приговорен к одному году колонии-поселения и штрафу за незаконное хранение драгоценного металла и его перевозку. В 2015 году мужчина обнаружил у автозаправочной станции полиэтиленовый пакет с 12 слитками золота на сумму более 19 млн рублей и оставил его себе, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"За совершение преступления судом назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Драгметалл стоимостью свыше 19 млн рублей изъят из незаконного оборота. Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что 35-летний житель Магаданской области в 2015 году обнаружил рядом с автозаправочной станцией вблизи города Сусумана полиэтиленовый пакет с 12 слитками золота общим весом около 3,7 кг. Мужчина забрал находку домой и там же хранил до августа 2023 года, а затем решил перевезти драгоценный металл на автомобиле в другое место.

Траектория движения транспортного средства вызвала подозрения у инспектора ГИБДД. Водитель проигнорировал требование об остановке и увеличил скорость, не справился с управлением и въехал в здание бывшего поста ГАИ, а затем продолжил движение в сторону поселка Мяунджа (Сусуманский район). Скрываясь от погони, он бросил автомобиль и решил спрятаться на крыше многоквартирного дома, где и был обнаружен с поличным сотрудниками ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере).