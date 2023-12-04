В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных россиян сдаваться в плен

В отношении него возбудили уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину, который в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ, сообщила ТАСС официальный представитель управления Ирина Руснак. Сам житель Омска планировал вступить в ряды вооруженных украинских формирований.

"УФСБ России по Омской области выявлен и задержан 22-летний житель г. Омска, причастный к размещению в сети Интернет публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ", - сказала Руснак.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По данным УФСБ, он призывал мобилизованных россиян добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ. Сам задержанный планировал вступить в ряды вооруженных украинских формирований для ведения боевых действий против Вооруженных сил России.

По оперативной информации, он получал от координатора военизированной украинской организации инструкции о способах пересечения границы РФ, чтобы добраться до Украины через сопредельные государства. У него изъята техника, получены данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность.