Полиция Новой Зеландии назвала безопасными найденные пакеты у посольств Израиля и США

В частности, возле здания израильской дипмиссии оставили куклу, имитирующую младенца, пишет New Zealand Herald

СИДНЕЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Подозрительные пакеты, обнаруженные у зданий посольств Израиля и США в Веллингтоне, не представляют угрозы. Соответствующее заявление полиции страны было размещено на сайте ведомства.

"Группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны Новой Зеландии подтвердила, что пакеты, найденные на улицах Фицхерберт-Террас и Брэндон-стрит в Веллингтоне, не представляют опасности. Кордоны в районах инцидентов будут сняты в ближайшее время", - указали в полиции, отметив, что в отношении обоих происшествий будут проведены расследования.

По данным газеты New Zealand Herald, в подозрительном пакете, оставленном возле посольства Израиля, была кукла, имитирующая младенца, завернутая в красную ткань. Подробностей о пакете, оставленном у дипмиссии США, не приводится.

Ранее сообщалось, что из-за подозрительных пакетов, обнаруженных в понедельник у израильского и американского посольств в Веллингтоне, было перекрыто движение по ряду прилегающих улиц, а у самих зданий выставлено полицейское оцепление. Также были закрыты расположенные поблизости школы и церковь.