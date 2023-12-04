В Красноярске отменили восемь авиарейсов из-за метеоусловий в городах прибытия

Сам аэропорт города работает в штатном режиме

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Восемь вылетов авиарейсов отменили или задержали в аэропорту Красноярска из-за метеоусловий в городах прибытия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

"На вылет отменены или задержаны 8 рейсов. Большинство задержек связано с метеоусловиями аэропортов прибытия", - сообщил собеседник агентства, добавив, что рейс в Новосибирск задерживается из-за позднего прилета воздушного судна.

Рейсы отменены или задержаны в Байкит, Туру, Якутск, Кодинск, Москву, Уфу. Сам аэропорт Красноярска работает в штатном режиме.