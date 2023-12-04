Во Владивостоке без воды и отопления остались около 8 тыс. человек

Прокуратура проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Под отключение попало около 8 тыс. человек.

"Около 10:00 (03:00 мск) 4 декабря 2023 года в результате аварии на участке теплосети прекращено горячее водоснабжение и теплоснабжение жителей улицы Некрасовская, проспекта Красного знамени и Народного проспекта. Коммунальные услуги не предоставляются более 8 тыс. жителей 33 многоквартирных домов краевой столицы", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Первореченского района Владивостока проводит проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения поломки. В связи с выявленными нарушениями директору муниципального предприятия внесено представление.

Во Владивостоке в эти часы ясно, температура воздуха около плюс 4 градусов.