Ливни на юге Индии привели к гибели двух человек

Из-за циклона "Мичаунг" в городе Ченнаи затоплены многие дороги и площади

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии, привели к подтоплению отдельных районов крупного города Ченнаи и гибели двух человек. Об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранительных органов, из-за непогоды в городе обрушилась недавно построенная стена, под завалами оказались люди. "Два человека погибли, один получил серьезные травмы", - заявили в полиции.

Сопровождающийся сильными порывами ветра ливень привел к разрушению домов и нарушению линий электропередачи. Многие дороги и площади города затоплены. Спасателям пришлось эвакуировать из подтопленных районов несколько десятков людей.

Аэропорт Ченнаи на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Временно остановлено также движение пригородных поездов. Затруднено движение автомобилей.

Причина происходящего - циклон "Мичаунг". По данным индийских метеорологов, сейчас он находится в 100 км от Ченнаи и движется на северо-запад со скоростью 10 км/ч.