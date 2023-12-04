4 декабря, 07:11,
обновлено 4 декабря, 07:16
Военная операция на Украине

В ЛНР задержали шпионившего за российскими военными гражданина Украины

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону

ЛУГАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Луганской Народной Республике задержали местного жителя (гражданина Украины), который собирал информацию о местах дислокации ВС РФ и передавал ее украинской стороне, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

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"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов. Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигурант задержан. Ведется следствие. 

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