В ЛНР задержали шпионившего за российскими военными гражданина Украины

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону

ЛУГАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Луганской Народной Республике задержали местного жителя (гражданина Украины), который собирал информацию о местах дислокации ВС РФ и передавал ее украинской стороне, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов. Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигурант задержан. Ведется следствие.