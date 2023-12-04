В Курске около 40 домов остались без света из-за аварии

Аварийная бригада "Курских электрических сетей" определяет место повреждения

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Около 40 частных и многоквартирных домов остались в Курске без электроснабжения из-за аварийного отключения шести подстанций. Также отключения затронули здания филармонии и территориального центра медицины катастроф, сообщили в администрации города.

"В результате аварийного отключения 6 трансформаторных подстанций без электричества остались 27 домов частного сектора, 7 многоквартирных домов и 2 здания с массовым пребыванием людей. Отключения затронули в том числе здания Курской государственной филармонии и Курского территориального центра медицины катастроф", - говорится в распространенном сообщении.

Аварийная бригада "Курских электрических сетей" определяет место повреждения. О планируемых сроках восстановления электроснабжения сообщат дополнительно.