В Петербурге ЛГБТ-активиста оштрафовали за нарушения закона об иноагентах

По версии следствия, мужчина не предоставил в положенный срок отчеты о деятельности своей организации в Минюст, а также направил доклад о ее работе в Генпрокуратуру, не указав, что она является иноагентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге назначил два штрафа на общую сумму 110 тыс. рублей лидеру местной инициативной ЛГБТ-группы "Выход" (включена в РФ в реестр иноагентов) за нарушения правил деятельности иноагентов. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности руководителя ЛГБТ-инициативной группы "Выход" Александра Воронова за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 5 и ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - говорится в сообщении.

Как следует из протоколов, Воронов не предоставил в положенный срок три отчета о деятельности своей организации в Министерство юстиции, а в мае направил доклад о работе группы "Выход" в Генеральную прокуратуру, не указав, что она является иноагентом. Суд назначил наказания в виде штрафов в размере 100 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

Петербургская инициативная группа ЛГБТ "Выход" была включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 24 декабря 2021 года.