В Крыму полностью восстановили электроснабжение и отопление после шторма

Министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев также сообщил, что водоснабжение подается в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение и отопление полностью восстановили в Крым после шторма, прошедшего неделю назад.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 08:00, по данным ГУП "Крымэнерго", электроснабжение восстановлено в полном объеме. Отключенных котельных нет. Водоснабжение подается в штатном режиме. Освобождено от воды 103 частных домовладения, 2 многоквартирных дома, 56 домов дачного строения, 145 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Подтопленными, как уточнил Садаклиев, остаются 56 частных домовладений, 4 дачных дома и 56 приусадебных участков. Коммунальные службы убрали более 3,1 тыс. упавших деревьев, предстоит убрать еще 303. Из 1 082 поврежденных кровель восстановлено 543.

Всего в ликвидации последствий участвуют около 3 тыс. человек и 350 единиц техники.