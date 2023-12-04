В Адыгее полиция пресекла работу подпольной нарколаборатории

Изъяли свыше 12 кг мефедрона

МАЙКОП, 4 декабря. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Адыгее деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщается в Telegram-канале "МВД-Медиа".

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее задержали супругов, которые подозреваются в производстве синтетических наркотиков и хранении их прекурсоров. Предварительно установлено, что они приехали в республику из Краснодарского края, приобрели частный дом в селе Сергиевском Гиагинского района и оборудовали там лабораторию по производству синтетических наркотиков. Изготовленные запрещенные вещества супруги помещали в тайники-закладки. Полицейские задержали наркодельцов в лесополосе.

"Обнаружено 13 полимерных пакетов с порошкообразными веществами общей массой более 6,5 кг. При осмотре дома подозреваемых выявлены запрещенные прекурсоры наркотических средств, общий вес которых превысил 33 кг, готовые наркотики синтетического происхождения, а также специальное оборудование, средства защиты органов дыхания и рук, реактивы, измерительные приборы, полиэтиленовые пакеты. Результаты проведенных экспертиз показали, что было изъято свыше 12 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Фигуранты арестованы.