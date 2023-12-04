В Ставрополье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 4 декабря. Вертолет Ми-2, совершавший облет нефтепровода, совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. Как сообщили в оперативных службах, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Ми-2 частной авиакомпании совершал облет нефтепровода. В результате потери курсовой устойчивости он совершил жесткую посадку в районе станицы Незлобная Георгиевского городского округа", - сказал собеседник агентства. На борту находились два человека. По предварительным данным, они не пострадали.

В оперативных службах уточнили, что вертолет получил повреждения.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров написал в свою очередь в Telegram-канале, что инцидент произошел в понедельник около 10:00 мск.

"Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей. На месте находятся экстренные службы, проводятся все необходимые мероприятия", - сообщил он.