В мэрии Сочи назвали сумму ущерба городским пляжам после шторма

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Ущерб, причиненный пляжной инфраструктуре Сочи в результате шторма в ноябре, составил более 200 млн рублей. Об этом мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале.
"Наши первые зимние пляжи восстановлены после шторма и уже гостеприимно встречают сочинцев и туристов. На остальных прибрежных территориях работа кипит круглосуточно. Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зимние пляжи восстановлены на 80%.
Ранее сообщалось, что шторм повредил 50 городских пляжей в Сочи. Это почти треть всех пляжей города. Первостепенно последствия ликвидируют на зимних пляжах, которых в Сочи более 30.