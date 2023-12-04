В мэрии Сочи назвали сумму ущерба городским пляжам после шторма

Как сообщил глава администрации Алексей Копайгородский, стихия нанесла ущерб на 200 млн рублей

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Ущерб, причиненный пляжной инфраструктуре Сочи в результате шторма в ноябре, составил более 200 млн рублей. Об этом мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале.

"Наши первые зимние пляжи восстановлены после шторма и уже гостеприимно встречают сочинцев и туристов. На остальных прибрежных территориях работа кипит круглосуточно. Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зимние пляжи восстановлены на 80%.

Ранее сообщалось, что шторм повредил 50 городских пляжей в Сочи. Это почти треть всех пляжей города. Первостепенно последствия ликвидируют на зимних пляжах, которых в Сочи более 30.