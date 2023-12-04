В России за неделю более 150 человек погибли в результате пожаров

По информации МЧС, всего произошло более 3,7 тыс. техногенных пожаров

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 3,7 тыс. пожаров произошло в России на прошлой неделе, в результате более 150 человек погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За отчетный период пожарно-спасательные подразделения ликвидировали более 3,7 тыс. техногенных пожаров, из которых спасено 522 человека, эвакуировано свыше 2,7 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что количество пожаров уменьшилось на 22%, число погибших - на 26%. "Вместе с тем на пожарах погибли более 150 человек", - отметили в ведомстве. Так, только за прошедшие выходные в результате пожаров в России погибли более 50 человек, в том числе 6 детей.