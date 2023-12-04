Прокурор потребовал по 5,5 года колонии экс-сотруднику Минобороны и его подельнику

По версии обвинения, Юрий Здравило и Виталий Ликучев требовали у руководителя ЗАО "НПП "Русбал" взятку в размере 7,4 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить экс-советника отдела главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и бывшего ведущего советника департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева к 5,5 года колонии каждого по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

"В ходе прений сторон гособвинитель потребовал назначить каждому из обвиняемых наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев со штрафом 800 тыс. рублей и запретом занимать должности на госслужбе сроком на три года", - сказали в пресс-службе. Оглашение приговора назначено на 7 декабря.

По версии обвинения, подсудимые требовали у руководителя ЗАО "НПП "Русбал" взятку в размере 7,4 млн рублей. Компания занимается изготовлением маскировочного оборудования: надувных танков, ракет и прочей техники. Ее руководитель рассчитывал с помощью взятки стать единственным поставщиком подобного товара для Минобороны. Фигуранты дела находились под стражей, но позже были переведены под домашний арест. Вину они не признают, адвокаты в прениях сторон потребовали оправдать их.

Здравило является автором патентов, которые относятся к областям маскировки, защиты личного состава, вооружения и военной техники.