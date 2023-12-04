Росгвардия задержала мужчину в костюме гусара при попытке кражи кроссовок в Театре Наций

Злоумышленник залез по водосточной трубе на второй этаж здания, разбил окно и проник в помещение театра

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Столичная Росгвардия задержала мужчину в костюме гусара, пытавшегося украсть кроссовки из театра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В Центральном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину в костюме гусара, который проник на охраняемый объект и попытался украсть кроссовки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержан 32-летний саратовец, в ходе разбирательства выяснилось, что он залез по водосточной трубе на второй этаж здания, разбил окно и проник в помещение театра. "Увидев новые кроссовки, мужчина переобулся и попытался уйти. Но благодаря оперативным действиям росгвардейцев скрыться с похищенным у злоумышленника не получилось. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за разбой", - сказали в столичной Росгвардии.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Театре Наций.