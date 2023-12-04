СК возбудил дело по факту проведения азартных игр в нежилых помещениях в центре Москвы

Обвинение предъявлено семи фигурантам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр в заведениях в Малом Кисловском переулке и на Мясницкой улице в Москве. Обвинение предъявлено семи фигурантам, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).<…> В настоящее время следствием установлены семь фигурантов, причастных к совершению данного преступления, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе участники организованной группы организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны в арендованных нежилых помещениях в центре Москвы.