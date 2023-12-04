В ДТП под Тамбовом погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 4 декабря. Автомобили Mazda и "Газон" столкнулись на автотрассе Тамбов - Пенза в Тамбовской области, один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Предварительно, еще три человека, находившиеся в Mazda, и водитель грузового автомобиля получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение", - рассказала пресс-служба.

По данным полиции, авария произошла на 64-м км Р-208 Тамбов - Пенза в Кирсановском районе. Точные причины аварии уточняются.