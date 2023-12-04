Абызов в рамках уголовного дела уплатил в бюджет РФ более 20 млрд рублей

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путем, выплатил в бюджет РФ более 20 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник его адвокат Анатолий Кузнецов в Преображенском суде Москвы, где идут слушания дела по существу.

"Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда", - сказал защитник.

Михаил Абызов в 2012-2018 гг. занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко" и РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 млрд рублей Абызова.