По делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха оставили под стражей двух фигурантов

Как сказано в материалах дела, Антон Сафонов и Станислав Дейнеко якобы требовали деньги у Василия Бровко в обмен на отказ опубликовать в Telegram-канале "Небрехня" некою компрометирующую его информацию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест двух фигурантов дела о вымогательстве более 2 млн рублей у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом отклонены жалобы Антона Сафонова и Станислава Дейнеко, избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей признано законным", - сказала собеседница агентства.

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Сафонов и Дейнеко якобы требовали деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко в обмен на отказ опубликовать в телеграм-канале "Небрехня" некою компрометирующую его информацию.

Это не первый случай вымогательства у Бровко крупной суммы денег. В мае текущего года Хамовнический суд Москвы признал администраторов телеграм-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и назначил каждому по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Они были признаны виновными в вымогательстве у Бровко и его жены Тины Канделаки 470 тыс. рублей.