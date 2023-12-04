В Москве во время подзарядки загорелся электробус

Никто не пострадал

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Электробус загорелся во время подзарядки на северо-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На улице Плещеева, 1а, напротив станции метро "Бибирево" загорелся электробус, который находился на зарядной станции", - сказал собеседник агентства. По его словам, пассажиров во время инцидента в салоне не было, водитель не пострадал.

В настоящее время ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 20 кв. м.

"Около 12:50 мск на конечной станции напротив дома 20 по Костромской улице произошел инцидент с участием электробуса. По предварительной информации, электробус находился на конечной станции без пассажиров. На месте происшествия работали специальные службы. В результате инцидента никто не пострадал", - уточнили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Там добавили, что транспортное средство обслуживается производителем - ПАО "Камаз" по контракту жизненного цикла. "Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с производителями транспортного средства", - заключили в пресс-службе.

Пожары на электротранспорте случаются редко, но тушение электромобилей представляет особую сложность, так как литийионные аккумуляторы очень быстро горят и для их тушения требуется больше воды. Причинами таких возгораний могут стать короткое замыкание, техническая неисправность. В прошлом году в России вступил в силу свод правил для автостоянок с зарядками для электромобилей, согласно которому, если на стоянке для электромобилей более 10 зарядок, то она должна быть разбита на секции с противопожарными отсеками и выделена противопожарными преградами.