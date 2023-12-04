The Guardian: британская полиция отказалась расследовать смерть сикхского активиста

По официальной версии, причиной смерти Автара Сингха Кханды стал острый миелолейкоз

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Британская полиция не стала проводить тщательное расследование обстоятельств смерти сикхского активиста Автара Сингха Кханды в Бирмингеме, несмотря на информацию об угрозах со стороны индийских властей. Об этом сообщила газета The Guardian.

Кханда умер 15 июня в возрасте 35 лет спустя четыре дня после того, как был доставлен в больницу "Сэндуэлл" из-за недомогания. По официальной версии, причиной смерти активиста стал острый миелолейкоз, диагностированный за два дня до смерти.

Изначально британская полиция заявила, что проведет тщательное расследование обстоятельств смерти Кханды, который в апреле принял участие в протестной акции у посольства Индии в Лондоне, организованной сторонниками создания Халистана - независимого сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб, где большинство населения составляют последователи сикхизма. На просьбу газеты прокомментировать ход расследования в правоохранительных органах заявили, что дело было передано коронеру, который не нашел "подозрительных обстоятельств".

Однако родственники Кханды сказали изданию, что полиция фактически уклонилась от исполнения своих обязанностей, отказавшись принимать к сведению показания родных и друзей активиста, беседовать с его работодателями и коллегами, отслеживать его перемещения за несколько дней до выявления заболевания, исследовать его место жительства или изучать угрозы в его адрес. По словам представителей семьи Кханды, индийские силовики за несколько месяцев до его смерти связывались с активистом по телефону и угрожали арестовать его родственников, проживающих в Пенджабе.

Друзья Кханды также отметили, что власти Индии считали его близким соратником лидера прохалистанской группировки Waris Punjad De ("Наследники Пенджаба") Амритпала Сингха, задержанного индийской полицией в апреле. Семья Кханды опровергла связь между ними. Как подчеркнула The Guardian, угрозы в адрес Кханды показывают, что проживающие за рубежом сикхи не могут чувствовать себя в безопасности.

Сикхи за рубежом

22 ноября газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью индийского официального лица к этому инциденту. Целью покушения, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость".

В сентябре Канада решила выслать одного из старших дипломатов посольства Индии в связи с предположением о причастности спецслужб республики к убийству лидера сикхской общины Хардипа Ниджара на канадской территории. Отношения между Оттавой и Нью-Дели резко обострились. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание независимого Халистана.