В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в сексуальном насилии над тремя девочками

В СИЗО обвиняемый пробудет как минимум до 29 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 36-летнего мужчину по обвинению в изнасилованиях и развратных действиях, совершенных в отношении трех несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Брычкина, обвиняемого в совершении пяти особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, 2 эпизода), ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что с июня 2018 года по март 2023-го Брычкин, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте трех потерпевших, совершал неоднократные половые сношения и развратные действия в отношении двух несовершеннолетних, а третью изнасиловал.

Задержали фигуранта 30 ноября, на следующий день суд продлил ему срок задержания. Свою вину Брычкин признал частично, против заключения под стражу не возражал. В СИЗО обвиняемый пробудет как минимум до 29 января.