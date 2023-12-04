В Карелии в ДТП с четырьмя машинами погиб один человек

Еще двое пострадали

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в аварии, которая произошла днем на трассе в Кондопожском районе Карелии. Столкнулись четыре автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Кондопожский район, 457 км (трассы) "Колы", столкновение четырех автомобилей <…>. Один погиб, пострадало двое. Детей нет", - сказал собеседник ТАСС.

В МЧС добавили, что для ликвидации последствий аварий привлекались две автоцистерны и восемь человек.

Предварительно, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, среди пострадавших были два жители Беломорска. Мужчина 1963 года рождения доставлен в больницу, женщина 1940 года рождения скончалась на месте. Остальные подробности пока выясняются.