В Петербурге задержали мужчину по подозрению в подрыве СВУ рядом с военкоматом

Как сообщил источник в силовых структурах, злоумышленник применил все известные ему способы конспирации, но оперативникам удалось выйти на след предполагаемого преступника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге 32-летнего уроженца Литвы по подозрению в изготовлении, установке и подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) рядом с военкоматом в Невском районе города в начале сентября. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Исполнителем теракта оказался гражданин России 1990 года рождения, уроженец Литвы. Как пояснил сам задержанный, своим поступком он пытался запугать людей, которые могут прийти в военкомат. Компоненты взрывного устройства он собирал на месте работы", - рассказал собеседник агентства.

О срабатывании СВУ около дома №5 на улице Крупской, где размещается военный комиссариат Невского района Санкт-Петербурга, ТАСС сообщал 5 сентября. Пострадавших и возгорания зафиксировано не было.

Источник отметил, что злоумышленник применил все известные ему способы конспирации, но оперативникам удалось выйти на след предполагаемого преступника.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Совокупное наказание за эти преступления может достигать 28 лет лишения свободы.