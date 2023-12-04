В Москве задержали лидера преступной группы, находившегося в розыске 15 лет

Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, участии в преступном сообществе и 24 эпизодах мошенничества в особо крупном размере

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер организованной преступной группы, занимавшейся оформлением фиктивных сделок по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж на территории Новгородской и Ленинградской областей, задержан в Москве. Он находился в федеральном розыске с 2008 года, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении лидера организованной группы, находившегося в федеральном розыске с 2008 года. Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, участии в преступном сообществе и 24 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. В ходе розыска установлено, что он скрывается на территории Московского региона, где использует несколько поддельных паспортов граждан из стран ближнего зарубежья. При его задержании сотрудникам уголовного розыска в Москве он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования установлена его личность", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с марта 2004 по июль 2007 года участники группы задействовали около 20 фирм в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, которые выполняли функции поставщиков и покупателей изделий лесопромышленного комплекса. Используя подставные фирмы и подложные документы, члены организованной преступной группы оформляли фиктивные сделки по продаже продукции за рубеж. После этого мошенники подавали в налоговые органы декларации с ложной информацией, в результате чего у них появлялось право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета России.

"Сумма налога, подлежащая незаконному возмещению, составила более 27 млн рублей, 9 из которых им удалось похитить, а в возмещении остальной суммы налоговым органом было отказано, в связи с чем они не смогли довести свой преступный умысел до конца", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в СК, в 2008 году деятельность преступной группы пресекли, десять участников были задержаны. Организатору группы удалось скрыться.