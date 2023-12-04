Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы Никите Белых

Экс-губернатор Кировской области обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий

ТАСС, 4 декабря. Гособвинение просит суд назначить экс-губернатору Кировской области Никите Белых, которого обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Как считает гособвинение, Белых, будучи губернатором, обеспечил выделение 448 млн рублей бюджетных средств "Кировской региональной ипотечной корпорации" якобы с целью приобретения и строительства жилья для специализированного жилищного фонда. В действительности жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Кроме того, Белых обеспечил заключения договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн рублей, а после организовал распределение этих денежных средств по финансовым обязательствам различных организаций.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал его виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей.

Белых в настоящее время находится в колонии. Уголовное дело о злоупотреблении и превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении него в 2021 году.