В Париже напавший с молотком и ножом на людей признал вину

Телеканал BFMTV со ссылкой на источник сообщил, что злоумышленник, "скорее всего, действовал в одиночку"

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб, напавший на людей в Париже 2 декабря, признал свою вину. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, задержанный заявил, что его поступок - "это реакция на преследование мусульман по всем миру". В сообщении также отмечается, что злоумышленник, "скорее всего, действовал в одиночку".

Нападение произошло 2 декабря в XV округе Парижа. От ножевого ранения погиб германо-филиппинский турист, кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступник уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре.