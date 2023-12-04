В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

Защита просила оправдать подсудимого, квалифицируя произошедшее как самооборону, а жесткость действий объясняется "травмой от предыдущих попыток ограбления"

РИМ, 4 декабря. /ТАСС/. Ювелир с севера Италии приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство двух человек и покушение еще на одного во время попытки ограбления его магазина. Как сообщает агентство ANSA, обвинение просило для 68-летнего ювелира 14 лет заключения.

28 апреля 2021 года трое злоумышленников проникли в его магазин ювелирных украшений под городом Кунео. Двоих - 58-летнего и 44-летнего мужчин - хозяин убил, третий получил ранения и сумел скрыться, но был задержан спустя несколько часов.

Защита просила оправдать подсудимого, квалифицируя произошедшее как самооборону, а жесткость действий объясняется "травмой от предыдущих попыток ограбления".