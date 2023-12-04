Уголовное дело возбудили из-за плохой уборки снега на трассе "Обход г. Сызрани"

По версии следствия, из-за некачественной работы сотрудников компании ГКП СО "АСАДО" на участке трассы с 0-го почти до 34-го км были заблокированы более 300 автомобилей

ТАСС, 4 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении компании ГКП СО "АСАДО" по факту некачественной уборки от снега региональной трассы "Обход г. Сызрани", в результате которой более 300 автомобилей оказались заблокированы при отрицательной температуре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Следственным отделом по городу Сызрани по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 21 по 23 ноября сотрудники ГКП СО "АСАДО" ненадлежащим образом провели уборку от снега региональной дороги "Обход г. Сызрани" на участке с 0-го почти до 34-го км в границах муниципального района Сызранский Самарской области, вследствие чего на указанном участке трассы были заблокированы более 300 автомобилей.