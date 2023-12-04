Похитившего у Wildberries более 23 млн рублей жителя Казани осудили на пять лет

Владимир Беляев и его супруга Юлия также должны выплатить 23,085 млн рублей в качестве возмещения ущерба

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани приговорил местного жителя Владимира Беляева к пяти годам колонии по делу о хищении более 23 млн рублей у Wildberries путем продажи на маркетплейсе несуществующих услуг. Его супруга Юлия получила условный срок, следует из материалов на сайте суда.

Как указано в тексте приговора, супруги, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя недостатки ("уязвимости") системы "Портал поставщиков" интернет-магазина Wildberries и неустановленные недействующие (неплатежеспособные) банковские платежные карты, совершили хищение денежных средств с банковского счета ООО "Вайлдберриз" на общую сумму более 23 млн рублей.

Суд установил, что в 2021 году супруги зарегистрировались в системе "Портал поставщиков" интернет-магазина Wildberries и выставили на продажу сертификаты на несуществующие услуги, среди которых "Сертификат на поездку на круизный лайнер", "Эксклюзивный поход в Антарктиду", "Эксклюзивное путешествие на Гималаи", "Эксклюзивный поход на Эверест" и "Эксклюзивный поход в Сибирь". Стоимость каждого товара составила 150 тыс. рублей. Затем они оформили покупку указанных товаров порядка 171 раза, используя при этом реквизиты неплатежеспособных банковских карт. В результате чего электронной системой учета маркетплейса в автоматическом режиме формировались не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах, создавались платежные поручения, деньги списывались со счета ООО "Вайлдберриз" и поступали на счет зарегистрированного в системе "Портал поставщиков" поставщика.

"[Владимира Беляева] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа по предварительному сговору в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в материалах дела. Юлия Беляева по решению суда получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также суд постановил взыскать с супругов в солидарном порядке 23,085 млн рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба ООО "Вайлдберриз".