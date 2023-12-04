В Чувашии экс-воспитателя осудили на шесть лет за избиение ребенка в лагере

Мужчину также лишили возможности заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью на три года

ЧЕБОКСАРЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший воспитатель специализированного коммерческого лагеря для детей в Чувашии осужден на шесть лет колонии за жестокое обращение с воспитанником, незаконное лишение свободы и вовлечение в преступление другого ребенка. Об этом написала в Telegram-канале республиканская прокуратура.

"24-летний житель Татарстана признан виновным по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним), п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, совершенное группой лиц), п. "а", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, совершенное группой лиц), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что фигурант уголовного дела работал летом 2021 года воспитателем в коммерческом лагере-тренинге для детей, в том числе с девиантным поведением, организованном на территории одного из санаториев в Новочебоксарске. Правоохранители установили, что он истязал одного из воспитанников лагеря.

"К примеру, в <…> августе 2021 года в качестве наказания за допущенное нарушение установленных правил он двое суток держал несовершеннолетнего <…> привязанным к батарее отопления <…>, запрещая иным лицам общаться с ним. После самовольного его ухода с данного места злоумышленник совместно с несовершеннолетним воспитанником реабилитационного центра избил потерпевшего", - говорят в прокуратуре.

Суд назначил бывшему воспитателю шесть лет колонии общего режима, лишив на три года заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью с несовершеннолетними. В прокуратуре добавляют, что соучастник преступления ранее осужден приговором суда.