Подсудимого по делу о смерти подозреваемого Джабиева доставили в медцентр Цхинвала

Марат Хугаев объявил голодовку вечером 14 ноября в знак протеста своего содержания под стражей

ЦХИНВАЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Одного из сотрудников МВД Южной Осетии, подсудимого по уголовному делу по факту смерти Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева, доставили с истощением в республиканский медцентр Цхинвала после объявления голодовки. Об этом сообщили журналистам в министерстве юстиции республики.

Помощник начальника управления исполнения и наказаний (УИН) министерства юстиции Южной Осетии по защите прав человека Сослан Джиоев сообщил, что один из подсудимых Марат Хугаев объявил голодовку вечером 14 ноября в знак протеста своего содержания под стражей. "Мы провели с ним ряд бесед и пытались отговорить от подобных действий, поскольку это прямое нарушение режима содержания с его стороны. Он объяснил, что к условиям содержания у него претензий нет, есть лишь претензии к самому факту его содержания под стражей. Нами было доведено до его сведения, что данный вопрос находится в компетенции следственных органов, после чего он объявил голодовку", - сказал Джиоев, отметив, что 28 ноября подследственный перешел на сухую голодовку, отказываясь принимать воду.

Начальник медико-санитарной части УИН Минюста республики Виталий Джиоев со своей стороны отметил, что в результате сухой голодовки состояние подследственного ухудшилось - появилась слабость, понизился уровень глюкозы в крови, понизилось артериальное давление. "Ввиду отсутствия в исправительной колонии условий для проведения стационарного обследования и лечения, врачами было принято решение переместить Марата Хугаева в Республиканский многопрофильный медицинский центр (РММЦ). Наши врачи и медсестры неоднократно беседовали с Хугаевым, пытаясь убедить его принять пищу. В противном случае это может крайне негативно отразиться на его здоровье в будущем. Но он осознанно идет на это", - пояснил начальник медчасти, заметив, что на данный момент медикам удалось уговорить Хугаева на внутривенные инъекции для улучшения его состояния.

В конце августа 2020 года задержанный Джабиев умер в изоляторе временного содержания. Экспертиза установила факт нанесения ему побоев, а смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. В конце октября Генпрокуратура Южной Осетии направила в суд Цхинвала уголовное дело, возбужденное в отношении восьми сотрудников МВД по факту смерти Джабиева. Первое заседание суда по данному уголовному делу состоялось в понедельник в открытом формате.

Дело Джабиева

Джабиева подозревали в покушении на Наниева, машину которого обстреляли 17 августа 2020 года. Никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям (покушение на жизнь государственного деятеля; незаконные приобретение, перевозка, хранение и передача огнестрельного оружия). В июле 2022 года Верховный суд Южной Осетии оправдал умершего Джабиева, а также Николая Цховребова в связи с непричастностью к данному преступлению.

В сентябре 2022 года в Цхинвальском городском суде сообщили, что дело о смерти Джабиева вернули в Генпрокуратуру на доследование.

В октябре 2022 года по делу о смерти Джабиева были задержаны пять сотрудников министерства внутренних дел. В январе по этому же делу задержали бывшего начальника уголовного розыска криминальной милиции Джумбера Бибилова. В целом по данному уголовному делу проходят восемь сотрудников МВД Южной Осетии - Андрей Джиоев, Джумбер Бибилов, Ирбег Сланов, Сергей Козонов, Ацамаз Наниев, Заур Гогичаев, Алан Багаев и Марат Хугаев.

Обвиняемым в зависимости от степени вины предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ч. 1 ст. 301 (заведомо незаконное задержание) УК РФ.

Кроме того, Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовные дела в отношении экс-главы МВД Наниева и бывшего генпрокурора республики Урузмага Джагаева о превышении должностных полномочий в связи с расследованием дела о смерти Джабиева. Следствие по этим делам продолжается, они выделены в отдельные производства.