В Брянске патологоанатомов осудили за поборы с родственников умерших

Работники патологоанатомического отделения и еще семь человек, оказывающих услуги в сфере похоронного дела, под руководством завотделения больницы оказывали гражданам различные услуги

ТАСС, 4 декабря. Бывшего заведующего патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы №1, а также десятерых его подчиненных и семерых лиц, оказывающих услуги в сфере похоронного дела, осудили за то, что они брали деньги с родственников умерших за ускоренную выдачу тел. Жертвами преступной схемы мошенников стали более 200 человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда бывшему заведующему отделением больницы назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, одному из жителей Брянской области, оказывавшему ритуальные услуги, два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, остальным подсудимым - лишение свободы условно сроком от одного года девяти месяцев до трех лет и шести месяцев. Кроме того, некоторым виновным в качестве дополнительного наказания назначены штрафы, в общей сумме около 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с апреля 2020 года по март 2021-го участники организованной группы из 10 работников патологоанатомического отделения ГАУЗ "Брянская областная больница №1", семерых человек, оказывающих услуги в сфере похоронного дела, под руководством заведующего отделения больницы оказывали гражданам различные услуги за плату. "Деньги обвиняемыми получались под предлогом ускоренной выдачи тела умершего в рабочий день или его выдачи за пределами рабочего времени, в выходной (праздничный) день, за услуги аренды траурного зала, сохранения умершего в стационаре отделения", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что потерпевшими стали более 200 граждан, каждый из которых передал участникам организованной группы от 1 до 9 тыс. рублей. Суд признал всех членов ОПГ виновными в совершении мошенничества организованной группой с причинением значительного ущерба гражданам (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следственного органа на их движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства наложен арест.