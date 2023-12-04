Суд в Казани оставил в силе приговор по делу редактора "Радио Свобода" Курмашевой

Алсу Курмашева пробудет в СИЗО до 5 февраля 2024 года

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Казани оставил без изменений приговор мирового суда редактору радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у нее гражданства США, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.

Как стало известно на предыдущем заседании по делу, Курмашева получила паспорт США в 2015 году, а уведомление в отдел УФМС подала только 3 июня 2023 года. Мировой суд признал Курмашеву виновной по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства) и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей. Сторона защиты не согласилась с обвинительным приговором и обжаловала его. Как пояснял адвокат Рим Сабиров, его подзащитная не могла быть субъектом преступления, потому что постоянно проживала в Чехии, а по закону для постоянно проживающих не на территории РФ такое уведомление не требуется.

Курмашеву задержали в октябре 2023 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ). 1 декабря Советский районный суд Казани продлил ее пребывание в СИЗО до 5 февраля.