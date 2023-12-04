AFP: в Париже директора Sciences Po задержали по делу о домашнем насилии

Вместе с ним была задержана и его жена

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Директор Института политических исследований Sciences Po Матьяс Вишера был задержан в Париже по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает агентство France Presse.

Вместе с ним была задержана и его жена. Оба обвиняют друг друга в применении насилия, но подробности произошедшего не уточняются. Они находятся под стражей в участке VII округа Парижа с вечера воскресенья.

Вишера возглавил Sciences Po с 2021 года, сменив на посту директора Фредерика Миона. Последний сложил с себя полномочия в связи со скандалом вокруг обвинений в замалчивании преступлений политолога Оливье Дюамеля, возглавлявшего Национальный фонд политических наук - учреждение, руководящее деятельностью и финансами парижского Института политических исследований. На допросе в полиции в 2021 году Дюамель признал вменяемые ему факты изнасилования и домогательств в отношении своего пасынка в 1980-е годы, однако за сроком давности дело было закрыто.

Институт политических исследований Sciences Po был основан в 1872 году и является неофициальной кузницей политической элиты Франции. Среди его выпускников - четыре французских президента, в том числе нынешний президент Эмманюэль Макрон, 13 премьер-министров республики. В настоящее время он насчитывает 14 тыс. студентов.