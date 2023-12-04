В Москве в машине у хоккеиста Дмитрия Химушкина нашли более 30 свертков с белым порошком

Неизвестное вещество изъято и отправлено на экспертизу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД нашли в машине хоккеиста Дмитрия Химушкина на востоке Москвы более 30 свертков с белым порошком, по данному проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на 16-й Парковой улице. Автоинспекторы остановили Toyota Camry, за рулем которой находился 46-летний хоккеист Дмитрий Химушкин. В ходе общения с сотрудниками Госавтоинспекции мужчина заметно нервничал, в связи с чем было принято решение его осмотреть. В кармане у него был найден сверток с белым порошком. В ходе дальнейшего осмотра машины обнаружены еще 30 аналогичных свертков", - добавил представитель правоохранительных органов.

По его словам, неизвестное вещество изъято, отправлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка.

Дмитрий Химушкин играет за любительскую команду "Котофей" в Ночной хоккейной лиге в позиции нападающего. Ему 46 лет.