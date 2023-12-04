В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех украинских регионах.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены в Днепропетровской области звучали 27 минут, в Кировоградской - 21 минуту. В Харьковской области предупреждение было объявлено позже и действовало 22 минуты.

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области.

В понедельник в Днепропетровской и Кировоградской областях уже объявлялась воздушная тревога.

В новость внесены изменения (19:36 мск) - добавляется информация об отмене