В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех украинских регионах.
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены в Днепропетровской области звучали 27 минут, в Кировоградской - 21 минуту. В Харьковской области предупреждение было объявлено позже и действовало 22 минуты.
Сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области.
В понедельник в Днепропетровской и Кировоградской областях уже объявлялась воздушная тревога.
В новость внесены изменения (19:36 мск) - добавляется информация об отмене