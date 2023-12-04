Число погибших в результате схода оползней в Танзании увеличилось до 63

Еще 116 человек пострадали

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 63 человека погибли, 116 пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Танзании. Об этом сообщило агентство AFP.

"Мы потеряли 63 [человека], в том числе 23 мужчин и 40 женщин", - приводит агентство слова премьер-министра Танзании Касима Маджалива.

3 декабря агентство AFP сообщало о гибели 47 человек и 85 пострадавших. Ведутся поиски пропавших.

Сильные дожди обрушились на север Танзании 2 декабря, вызвав многочисленные оползни, которые разрушили дома и инфраструктуру региона.