В Москве задержали игрока ХК после выявления в его машине 30 пакетов с мефедроном

Дмитрию Химушкину грозит до 12 лет колонии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали 46-летнего игрока любительского хоккейного клуба (ХК) "Котофей" Дмитрия Химушкина после того, как нашли у него в машине более 30 пакетов с мефедроном.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. "Гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что инцидент произошел 2 декабря. На улице 16-я Парковая сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. При проверке документов 46-летний водитель заметно нервничал. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, он ответил невнятно. На место была вызвана следственно-оперативная группа. "В ходе личного досмотра у гражданина был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты еще 30 аналогичных свертков. Согласно справке об исследовании, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон", - сказали в пресс-службе.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что наркотики выявлены в машине Дмитрия Химушкина. Ему грозит до 12 лет колонии. Он играет за любительскую команду "Котофей" в Ночной хоккейной лиге на позиции нападающего.