В Волгоградской области у пешеходного перехода два школьника попали под машину

Их госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Пенсионер на автомобиле LADA Granta наехал на двух 10-летних школьников, которые переходили дорогу возле пешеходного перехода в городе Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 16:45 в городе Краснослободске Среднеахтубинского района 75-летний мужчина, управлявший автомобилем LADA Granta, совершил наезд на переходивших дорогу двух 10-летних школьников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети переходили дорогу в непосредственной близости от пешеходного перехода. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехала прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Жанна Селютина. По итогам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона, пострадавшие с травмами средней тяжести отправлены в больницу. "Один ребенок госпитализирован - находится в детской травматологии, второй после оказания медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.