В Иванове мужчина сбил на пешеходном переходе женщину и пятилетнего ребенка

Их госпитализировали

ТАСС, 4 декабря. Мужчина сбил на пешеходном переходе в Иванове женщину и ее пятилетнего ребенка, мальчика перевозили на санях. Пострадавшие доставлены в больницу, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"На улице Шубиных в Иванове 65-летний водитель, управляя автомашиной Nissan X-Trail, сбил маму и ее пятилетнего сына. Мальчика женщина везла на санках и переходила проезжую часть по освещенному нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Ребенка доставил в больницу свидетель ДТП, мать забрала скорая помощь. Характер травм уточняется.