Прокурор запросил для Абызова 19,5 года колонии

Также гособвинение призвало назначить экс-министру штраф в размере 470 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Преображенский суд Москвы приговорить к 19,5 года колонии строгого режима бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, прокурор также просит назначить экс-министру штраф в размере 470 млн рублей.

"Прошу признать Абызова виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, прошу назначить ему штраф в размере 470 млн рублей, - сказал представитель гособвинения. - <…> Обвинение по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый - Абызов, потом Степанов, потом все остальные".

Кроме того, гособвинение просит лишить его ордена Дружбы и на 5 лет запретить выполнять распорядительные функции. Генпрокуратура также попросила суд удовлетворить иск потерпевшей стороны в полном объеме - взыскать солидарно со всех подсудимых 1,5 млрд рублей. В доход РФ прокурор также просил взыскать арестованные ранее у всех фигурантов активы, ружья и карабины, включая пистолет марки "Беретта" Абызова.

Прокурор поблагодарил всех участников процесса за "взвешенную деловую атмосферу" в ходе судебного следствия и попросил вынести подсудимым обвинительный приговор. По его словам, все стороны в суде адекватно, в разумное время и сроки представили свои доказательства. "Абызов со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество, которое состояло из структурных подразделений. Предъявленные подсудимым обвинения нашли свое подтверждение в ходе заседания. Считаем, что они виновны", - отметил в своем выступлении гособвинитель.

Как ожидается, во вторник адвокаты и их подзащитные озвучат в суде свою позицию. Приговор может быть оглашен до конца 2023 года.

Сроки для сообщников

Сообщникам Абызова прокурор просит дать от 7 лет до 18,5 года колонии и назначить штрафы в размере от 1 млн до 460 млн рублей за участие в преступном сообществе, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, коммерческий подкуп и легализацию денег.

"Прошу признать виновными и приговорить: Максима Русакова - к 18,5 года колонии строгого режима и штрафу 460 млн рублей, Сергея Ильичева - к 17,5 года колонии строгого режима и штрафу 1,9 млн рублей, Александра Пелипасова - к 17,5 года колонии строгого режима и штрафу более 1 млн рублей, Николая Степанова - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 80 млн рублей, Олега Серебренникова - к 9 годам колонии строгого режима <...>, Галину Фрайденберг - к 10 годам колонии общего режима и штрафу 1,9 млн рублей, Инну Пикалову - к 15,5 года колонии общего режима и штрафу 2 млн рублей, Екатерину Заяц - к 7 годам колонии общего режима и штрафу 2 млн рублей, Оксану Роженкову и Яну Балан - к 8 годам колонии общего режима и штрафу 78 млн. рублей. Взять под стражу в зале суда", - отметил представитель гособвинения.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко" и РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 млрд рублей Абызова. В понедельник адвокат Абызова сообщил в Преображенском суде Москвы, что бывший министр выплатил в бюджет РФ по иску Генпрокуратуры более 20 млрд рублей.