Под Парижем легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

Газета Le Parisien сообщила, что пострадали три человека

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в коммуне Вильжюиф к югу от Парижа. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, самолет вылетел из Руана на севере страны и жестко приземлился в районе бульвара Максима Горького. Фюзеляж воздушного судна в конечном итоге оказался во внутреннем дворе жилого дома, хвостовое оперение и консоли крыла оторвало во время приземления.

Все трое пострадавших находились в салоне самолета: 80-летний инструктор и два 30-летних мужчины, предположительно, его ученики. Кто именно находился за штурвалом во время происшествия - неизвестно. Наиболее серьезные травмы получил инструктор, в критическом состоянии он был доставлен в больницу.

Следователи не рассматривают версию о теракте в качестве основной. К расследованию происшествия подключилось Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.