Суд арестовал хоккеиста Химушкина после выявления в его машине 30 пакетов с мефедроном

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы отправил под арест 46-летнего игрока любительского хоккейного клуба (ХК) "Котофей" Дмитрия Химушкина по делу сбыте мефедрона в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Химушкину Д. В., обвиняемому по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере) меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Инцидент с задержанием Химушкина произошел 2 декабря. На улице 16-я Парковая сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. При проверке документов 46-летний водитель заметно нервничал. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, он ответил невнятно. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты еще 30 аналогичных свертков. Исследование показало, что изъятое содержит в своем составе мефедрон. Химушкину грозит до 12 лет колонии. До задержания он работал риэлтором, а в свободное от продажи недвижимости время играл за любительскую команду "Котофей" в Ночной хоккейной лиге на позиции нападающего.

Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщала о задержании Химушкина.