Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка из Тулы задержали

В настоящее время его госпитализировали

ТАСС, 5 декабря. Подозреваемого в убийстве годовалого мальчика из Тулы задержали, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Подозреваемый в совершении убийства малолетнего задержан. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

После оказания ему необходимой медицинской помощи следователи СК проведут с ним ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, дополнили в ведомстве.

Тело годовалого мальчика с ножевым ранением было найдено в квартире в Туле в понедельник. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), подозреваемый был объявлен в розыск.