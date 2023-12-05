В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей за сутки

По Донецку, Горловке и Ясиноватскому району было выпущено 230 различных снарядов

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Семь мирных жителей получили ранения в Донецке и Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки", - говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли районы Донецка, Горловки и Ясиноватский район. По ним было выпущено 230 различных снарядов.