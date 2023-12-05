В Красноярском крае сняли ограничения движения на федеральных трассах

Проезд для автобусов и грузовиков перекрывали из-за метели на автодорогах Р-257 "Енисей" и Р-255 "Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Восстановлено движение пассажирского и грузового транспорта на федеральных трассах Р-257 "Енисей" и Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Об этом сообщила Госавтоинспекция по региону.

"В настоящее время на всех участках ограничения для движения пассажирского и грузового транспорта сняты", - говорится в распространенном сообщении.

Ограничения вводили 4 декабря из-за метели в четырех районах региона.

В свою очередь в Гидрометцентре прогнозируют 5 декабря в центральных, южных и западных районах Красноярского края резкое похолодание, ветер местами до 25 м/с, метель и гололед.