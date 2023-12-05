На Сахалине осудили экс-главу лесного хозяйства по делу о незаконной рубке леса

Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Суд на Сахалине признал виновным и. о. директора Восточного лесного хозяйства по уголовному делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно и ареста имущества. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Вина полностью доказана. Назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, так как подсудимый не представляет особой опасности и имеются смягчающие обстоятельства, одними из которых являются наличие малолетних детей и нахождение на иждивении сына, нуждающегося в реабилитации по состоянию здоровья", - сказали в суде.

Помимо этого, суд признал законным гражданский иск на 300 088 рублей сохранил ранее наложенный арест на автомобиль подсудимого до обращения взыскания на имущество в пределах названной суммы. Подсудимый свою вину не признал, но апелляционной жалобы от него не поступило. Приговор суда вступил в силу.

Установлено, что подсудимый воспользовался своим служебным положением и без разрешительных документов дал распоряжение о рубке лесных насаждений в особо крупном размере и последующем сборе с них семян. Он знал что нарушает закон, но преследовал личные интересы - хотел исполнить распоряжение агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области о заготовке семян лесных растений. Сотрудники не знали о том, что действуют незаконно, они успели вырубить около трех десятков деревьев.